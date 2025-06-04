Çocukların gelişimine yönelik kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif birçok etkinlik düzenleyen Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları, Geleneksel Satranç Turnuvası programı düzenledi.

Nezaket Kreş Okulunda gerçekleştirilen Geleneksel Satranç Turnuvasına gelerek çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, miniklerin müsabakalar esnasında birbirleri ile kıyasıya yarışarak, akıl dolu hamlelerle oyunda kendilerini öne taşıyan hamleleri dikkatlice takip etti.

"Satranç Turnuvası’na katıldım ve minik ustaların kıyasıya mücadelesini izledim"

Satranç Turnuvasının çocukların stratejik düşünme ve plan yapma gibi önemli becerilerini küçük yaşta kazanmaları açısından çok önemli bir etkinlik olduğunu ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Nezaket Kreş’te düzenlenen Satranç Turnuvası’na katıldım ve minik ustaların kıyasıya mücadelesini izledim. Çocukların stratejik düşünme becerilerini gözlemlemek ve satranç gibi zihinsel gelişimi destekleyen etkinliklerin erken yaşta çocuklarla buluşturulması son derece kıymetli. İlerleyen yıllarda da çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sunan birbirinde farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin, her bir hamleyi yaparken hata yapmamak adına dikkat kesilerek galip gelen ve dereceye giren satranç ustalarına hediyelerini takdim ederek her birini tebrik etti.