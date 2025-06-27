Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Fenilketonüri hastalığına dikkat çekildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi sağlık personelleri tarafından kurumlarda fenilketonüri (FKÜ) hastalığı hakkında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Bilgilendirme çalışmaları kapsamında resmi kurum çalışanlarına ve halka açık alanlarda vatandaşlara; hastalıkla ilgili bilgi verilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yapılan çalışma ile hastalığın önemine dikkat çekilerek, toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Fenilketonürinin kalıtsal bir metabolizma hastalığı olup, yenidoğan döneminde alınan topuk kanı testi ile erken dönemde tespit edilebildiği bildirildi. Erken teşhisinin, hastalığı özel diyetlerle yaşam boyu kontrol altında tutulmasının mümkün kıldığı ifade edildi.

Sağlık personelleri, özellikle yenidoğan tarama testlerinin hayati önemde olduğunu vurgulayarak, ailelerin bu konuda bilinçli hareket etmesinin çocukların sağlıklı bir yaşam sürmesi için büyük rol oynadığını belirtti.