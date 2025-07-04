Glütene karşı herhangi bir hassasiyetin saptanmadığı durumlarda sürekli ve devamlı bir glütensiz diyetle beslenmenin çok doğru olmadığını dile getiren Prof. Dr. Mehmet Yalnız, "Çünkü temel besin kaynağımız olan arpa ve buğdayı beslenmemizden çıkarmış oluyoruz. Bu durumda kalsiyum gibi bizlere gerekli olan bazı besin değerlerini alamıyoruz" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yalnız, glüten hassasiyeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Glütenin temel besin kaynağı olması nedeniyle önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yalnız, "Glüten buğday, arpa ve çavdar gibi temel tahıllarda bulunan bir besin öğesidir. Çölyak hastalığına yol açar. Çölyak hastaları, glüteni tamamen hayatlarından çıkarmaları gerekiyor. Glütensiz beslenme temel bir beslenme şeklidir. Bir de glüten hassasiyeti var. Bu daha çok bir alerji gibi tanımlayabiliriz. Bunun tedavisi daha kolay. Glütensiz diyetle beslenebilir ama teşhisi zor bir durum. Çölyak hastalığı gibi ömür boyu glütensiz beslenmek gerekiyor. Geçici olabiliyor. Bir yıl süreyle glütensiz beslenme tavsiye ediliyoruz. İnsanların herhangi bir glüten duyarlılığı olmamasına rağmen glüten diyetle beslenmeye başladıklarını görüyoruz. Ama bu gerekli değil. Glüten beslenmek bir miktar sağlıklı gibi gelebilir ama burada kaçırılmaması gereken durumlardan bir tanesi acaba biz bunlarda glütensiz mi besleniyoruz yoksa arpa, buğday, çavdarın içinde olduğu için bunlardaki başka maddeleri almadığımız için mi biz rahat ediyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Yalnız, "Bence bir hekim tarafından glütene karşı herhangi bir hassasiyet tetkikle saptanmamışsa, sürekli ve devamlı bir glütensiz diyetle beslenmek çok doğru değil. Çünkü temel besin kaynağımız olan arpa ve buğdayı beslenmemizden çıkarmış oluyoruz. Bu durumda kalsiyum gibi bizlere gerekli olan bazı besin değerlerini alamıyoruz. Glütensiz beslendiğimiz zaman glüten içermeyen karbonhidrattan zengin beslenerek kalp, şeker, obezite, kolesterol ve metabolik hastalıkla maruz kalabiliyoruz. Bence sadece şişkinlik, gaz veya sağlıklı besleniyorum demek için glütensiz beslenmeyi hayatımızın merkezine koymamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.