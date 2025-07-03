Botanik derslerine giren Bitki Bilimci Prof. Dr. Fatih Satıl’dan uyarı geldi. Prof. Dr. Satıl orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirleri açıkladı.

Prof. Dr. Fatih Satıl, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Satıl, "2024 yılında Türkiye’de toplam 3 bin 797 orman yangını meydana geldi; bu yangınlar sonucunda 27 bin 485 hektarlık orman alanı zarar gördü. Yangınların yaklaşık yüzde 49’u ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 3’ü kasıtlı, yüzde 14’ü kaza ya da yıldırım sonucu çıktı; geri kalan yüzde 29’un çıkış nedeni ise hâlâ belirlenemedi. Bu veriler bize net bir mesaj veriyor: Yangınların yarıdan fazlası insan hatasına dayanıyor, yani önlenebilir. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl 1-30 Haziran’da 612’si orman, 951’i zirai alan olmak üzere bin 563 yangın çıktı. Bu orman yangınlarının 499’u tarım alanlarından başlayarak ormanlara sıçradı. Özellikle bu dönemde hava şartlarının etkisiyle yangın riskinin ciddi şekilde arttığı gözlemleniyor. Bu nedenle Temmuz-Ağustos ayları için daha temkinli, önleyici ve hazırlıklı davranmak şart. Meteorolojide "Üçotuz" kuralı vardır. Hava 30 derecenin üstünde sıcaksa, rüzgâr 30 km’nin üstünde esiyorsa ve nem yüzde 30 un altına düşmüşse, yani kuru sıcaksa yangın çıkması çok yüksektir. Bu durum göz önüne alınarak gerekli tedbirleri artırmamız gerekir. Sigara izmaritlerini kesinlikle ormana ya da yol kenarına atmayalım. Ormanda cam, şişe ve çöp bırakmayalım. Cam, güneş ışığını büyüteç gibi yansıtarak yangın başlatabiliyor. Ormanlık alanda şüpheli bir duman veya ateş görürsek hemen 112’yi arayalım. Çocuklarımıza ve çevremize farkındalık kazandırmalıyız, yangın yasaklarına uymalıyız. Yangın Risk Analizi Yapmalıyız: Evlerimizin, sitelerimizin çevresini bir dolaşıp bir yangına karşı risk analizi yapmalıyız. Yanıcı ve yanmayı kolaylaştırıcı kurumuş ot, cam, pet şişe gibi optik etki yapacak şeyleri toplamalıyız. Elektrik tellerine uzanan ağaçlar varsa onları budamalıyız" dedi.

Devlet ve Yerel Yönetimlerin Alacağı Önlemler hakkında da açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Satıl sözlerinin devamında da şu ifadelere yer verdi. "Erken uyarı sistemleri: İHA, gözetleme kuleleri, uydu takibi ile yangın tespiti hızlanmalı. YARDOP (Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi): Orman yangınlarına karşı hem önleyici hem de müdahaleyi kolaylaştırıcı çok yönlü bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Orman içinde ulaşım kolaylığı sağlayan yollar ve yangına dayanıklı türlerle oluşturulan şeritler, yangının yayılımını durdurmaya yardımcı oluyor. Bu yollar, ayrıca müdahale ekiplerine hızlı erişim imkânı sunuyor ve karşı ateş gibi taktik müdahaleleri mümkün kılıyor Yangın ekipleri güçlendirilmeli: Özellikle orman köylerine yakın bölgelerde hızlı müdahale ekipleri sürekli hazır bulunmalı. Belediyeler ve Karayolları Genel Müdürlüğü yaz sezonunda yol kenarlarında ve orman sınırlarında biriken kuru otları temizlemeli: Kurumuş otlar yangınların hızla yayılmasına neden olan en tehlikeli unsurlardan biridir. Bu temizlik hem yangının başlamasını önler hem de müdahaleyi kolaylaştırır. Sürekli eğitim kampanyaları düzenlenmeli: Okullarda, köylerde, turizm bölgelerinde yangınlara karşı bilinçlendirme çalışmaları yürütülmeli. Hava sıcaklıklarının yüksek olacağı günler için mesire alanları, orman parkları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarında mangal/semaver/ateş yakılabilecek yerler ve yakılmayacak ateşsiz piknik yerleri belirlenmeli. Hava sıcaklıklarının yüksek olacağı ve olağanüstü hava hallerinin yaşanacağı gülerde yangın riskine karşı biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımını yasaklanmalı"