Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliklerine dikkat çekerek, "Dünyanın en büyük problemi açlık" dedi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, "TR21 Trakya Bölgesinde İklim Değişimine Uyum için Nötr Arazi Bozulumu (İklimTrak) Projesi" çerçevesinde çiftçiye yönelik eğitim toplantısı yapıldı.

Eğitim toplantısında dünyadaki en problemin açlık olduğunu vurgulayan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu, bu anlamda yılda 9 milyon insanın açlıktan öldüğünü ve hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünün ise çocuklar olduğunu söyledi.

"Dünyada 5-6 derece sıcaklık artışı çok ciddi bir durum"

Ulusal iklim krizinin de ciddi boyutlara vardığını kaydeden Prof. Dr. Konukcu, "Açlığın ve yoksulluğun önlenmesi için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2015 yılından, 2030 yılına kadar gerçekleştirmek üzere 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi koydu. Ancak gelişmeler gösteriyor ki maalesef bu kısa sürede çözüme ulaşmayacak. Açlık krizi de giderek artıyor. Bu krizin 4 ana nedeni var. Bunlardan en büyüğü iklim krizi. Bir diğer büyük neden ise çatışmalar. Daha önce yaptığımız çalışmalarda, 1970’li yıllara göre 0.9 santigrat derece bir sıcaklık artışı olacak dedik. Ancak Trakya’da 1.5 derece sıcaklık artışı meydana geldi. Her 5-6 yılda bir faz değiştiriyor. Maalesef her bir faz değiştiğinde bir önceki iyimser senaryo, sonraki senaryonun yerini alıyor. Bu bizi ve dünyayı çok ciddi meşgul edecek bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Vücudumuzun sıcaklığının 36.5 santigrat derece olduğunu düşünelim. 2 santigrat derece artsa yatağa düşeriz. Dünyada ise 5-6 derece sıcaklık artışından bahsediyoruz. Bu da çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.

"Değişen iklime ayak uydurmak zorundayız"

Sunumunda, Türkiye’nin Akdeniz İklim Kuşağı’nda yer aldığı bilgisini de paylaşan Prof. Dr. Fatih Konukcu, "Akdeniz İklim Kuşağı, iklim krizinden en çok etkilenecek ülkeleri barındırıyor. İklim değişikliği en fazla tarım sektörünü etkiliyor. Dolayısıyla gıda güvencesizlik altına giriyor. Bu nedenle açlık ve yoksulluk en büyük problem olmuş oluyor. Yağış rejimlerinin değişmesini bekliyoruz. Özellikle ilkbahar ve yaz yağışlarının azalması, kar yağışlarımızın neredeyse sıfırlanması gündeme geliyor. Uzun süren kuraklıklar ve ani taşkınlara neden olacak aşırı yağışlar bekleniyor" dedi.

Toplantı, Dr. Bahadır Altürk, proje web sayfası ve iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde geliştirilen ’Karar Destek Sistemi’ne yönelik tanıtım ve bilgilendirme sunumunun ardından sona erdi.