Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birnur Akkaya, COST Action (CA23132: NexMPI) Aksiyon Projesi çerçevesinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da düzenlenen "Call for Short-Term Scientific Missions (STSMs)" başlıklı eğitime davet edildi.

16-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen eğitim etkinliği, BIOCEV bünyesindeki Centre Biomacromolecular and Bioanalogous Systems Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlendi. COST Action CA23132 NexMPI çalışma grubunun yönetim komitesi üyesi olan Prof. Dr. Akkaya, etkinlikte kendi geliştirdiği nanopartiküllerin görüntüleme teknolojisinde kullanımı üzerine sunum gerçekleştirdi. Eğitim süresince; hedeflenmiş moleküler radyonüklid kanser tedavisi, kanser hücrelerinin görüntüleme sistemleriyle ilişkisi, nörogörüntüleme, hücre takibi, manyetik nanopartiküller ve akıllı ilaç salımı gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı oturumlar yapıldı. Avrupa’nın farklı ülkelerinden katılan araştırmacılarla grup çalışmaları ve etkileşimli oturumlar gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Birnur Akkaya, davet boyunca yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelerin bilimsel iş birliklerini güçlendirme ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü artırma fırsatı buldu. Akkaya, CA23132 NexMPI’nin yanı sıra CA20114 ve CA22119 kodlu diğer iki COST Aksiyon Projesi’nde de yönetim komitesi üyeliği görevini sürdürüyor.