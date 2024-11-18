’Prenses doğum’ olarak da bilinen epidural doğum uygulamasıyla güvenli ve ağrısız bir doğumun mümkün olduğunu belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Kemal Toprak, bu yöntemin yaygın olarak uygulandığını söyledi.

Özel Amasya Kolmed Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde görevli Uzm. Dr. Toprak, “Epidural anestezi doğum eylemi sırasında yani normal doğum ya da sezaryen ameliyatı sırasında ağrı hissini ortadan kaldırmak için kullanılan özel bir anestezi şeklidir” dedi.

Epidural anestezinin uygulanma anının önemli olduğunu vurgulayan Toprak, “Normal doğum olarak planlanmışsa bölgesel olarak anne adayına anestezik madde verildikten yani belden aşağı kısmının hissiyatı azaldıktan sonra yapılan doğum şeklidir. Doğum sezaryen ameliyatıyla gerçekleşecekse epidural anestezi uygulandıktan sonra doğum yapılır. Epidural doğum sırasında anne adayının bilinci yerindedir, çevreyi görür ve doğum anını gözler” diye konuştu.