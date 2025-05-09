Mersin’in Tarsus ilçesinde polis "Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.

İlçenin çeşitli yerlerinden Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleşen eğitimlerde, farklı okullardan gelen öğrenciler trafik kuralları hakkında eğitimler verildi. Öğrencilerle yakında ilgilenen polis memuru Tuncay Aydın, karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi kullanımı, temel trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına güvenli binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı.

Öğrencilerle çok güzel ve zevkli bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, trafik kurallarına uyumun önemi ve kazaların önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması konularında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.