HATAY (İHA) – Hatay’da 19 yıl önce trafik kazasında vefat eden polis memuru Cuma Şen’in kızı Aslı Şen’i kına gecesinde babasının meslektaşları yalnız bırakmadı. Polis korteji eşliğinde yapılan gelin aracı konvoyu sonrası gelin, babasının meslektaşlarıyla halay çekti.

Kahramanmaraş’ta görev yaptığı esnada 3 Eylül 2006 tarihinde trafik kazası geçiren polis memuru Cuma Şen vefat etmişti. Merhum polis Şen’in kızı olan Aslı Şen, kına gecesine babasının meslektaşlarını da davet etti. Davet üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek merhum polisin kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı. Şen’in kına gecesine, babasının silah arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Kına gecesinin yapılacağı salona kadar babasının meslektaşları gelin arabasını kortej eşliğinde takip etti. Merhum meslektaşlarının emanetini mutlu günde yalnız bırakmayan polisler, Aslı Şen ile halay çekerek yürekleri ısıttılar.