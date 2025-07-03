Eskişehir’den havalanan ve Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düşen uçağın enkazında cansız bedeni bulunan pilot Mehmet Demirci’nin kazadan saatler önce sosyal medyadan yaptığı, "Bugün bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Uçağın kanadında değil, hayallerin tam ortasındayım" paylaşımı yürekleri burktu.

Mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci, özel uçağı ile dün Sivrihisar’dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğradı. Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düşen özel jetin enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı. Konuyla ilgili Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde" açıklamasında bulunmuştu.

Pilotun sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Hayatını kaybeden mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci’nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Kazadan sadece saatler önce Demirci’nin, "Bugün bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Uçağın kanadında değil, hayallerin tam ortasındayım. Yolculuk şimdi başlıyor" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptığı görüldü.

Diğer paylaşımında ise Demirci’nin, "Eşyalarımızı topladık, vedalaşmamız gereken dostlarla vedalaştık. Önümüzde uzun ve heyecan dolu bir yol var. Hayallerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Yola çıkmamıza sayılı günler kaldı, heyecan dorukta. Takipte kalın, bu yolculukta birlikte olalım" ifadeleri ile düşen uçağı 3 gün önce paylaştığı görüldü.