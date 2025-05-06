Pendik’te kırmızı ışıkta geçen otomobil, seyir halindeki başka bir araca çarparak ters döndü. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Olay, Pendik Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan bir araç hızla kavşağa girdiği sırada, normal seyir halinde olan başka bir araca çarparak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlardan Mustafa Uludağ, "Bir taraftan kırmızı ışık ihlali eden arkadaş geliyor. Diğer taraftan normal seyreden araç geliyor. ‘Sen geçeceksin, ben geçeceğim’ derken çarpıştılar. Bir araç ters döndü. İçinde dört bayan ve bir erkek vardı. Ambulanslar geldi, yaralıları çıkardılar. Çok şükür ölümlü bir kaza olmadı. Ama burada ışık ihlali çok yapılıyor" diye konuştu.

Öte yandan, aynı kavşakta sık sık benzer kazaların yaşandığı ve kırmızı ışık ihlallerinin fazla olduğu ileri sürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.