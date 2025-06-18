Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, geçtiğimiz günlerde pazarda alışveriş nedeniyle çıkan kavga, 4 gün sonra yeniden alevlendi. Bir grubun taş ve sopalarla pazar yerini basarak bir esnafı darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, geçtiğimiz cumartesi günü Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarda iddiaya göre, müşteri ile pazarcı arasındaki tartışma kadınların da karıştığı kavgaya dönüşerek, 5 kişi yaralanmıştı.

5 gün sonra pazar yerini bastılar

Pazar yerinde hazırlık yapan esnaf, bir anda husumetlilerini ellerinde taş ve sopalarla karşısında görünce kaçmaya başladı. Kalabalık grup tarafından yakalanan pazarcı, yere düşürülerek taş ve sopalarla darp edildi. Yaralanan pazarcı, çevredekiler vatandaşların araya girmesiyle kurtarıldı. Yaşanan kovalamaca ve darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.