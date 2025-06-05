Edirne’de kurulan halk pazarının köşesindeki kuytu bir bölümde oğul veren arılar, arıcılık yapan esnaf tarafından kovana alındı.

Keşan ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde kurulan halk pazarında bir tezgahın kenarında arılar oğul verdi. Tezgahı saran arıları fark eden esnaf, arıların pazar yerinde alışverişe çıkan vatandaşları tedirgin etmemesi için yakında bulunan arıcı Mustafa Bayır’a haber verdi. Özel kıyafetini giyerek yanında getirdiği kovan ile arıların bulunduğu yere giden Bayır, tezgahın üzerindeki eşyaları saran arıları kovana aldı.

Kovana dolan arıların yeni aile kurmak için yer aradığını ve bu noktayı bulduğunu dile getiren Mustafa Bayır, "İyi bir arıcı arkadaşımızdan boyalı arı dediğimiz arı buraya gelmiş. Muhtemelen de kovanları yakınlarda bir yerde" dedi.

Arıların kovana alınmasını meraklı gözlerle izleyen esnaf ise daha sonra tezgahlarının başına döndü.