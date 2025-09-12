Ağrı’nın Patnos ilçesinde SGK binası önünde, koyun yüklü tır otomobile çarptı.
Ağrı istikametinden Van istikametine giden koyun yüklü tır, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ağır hasar alırken aracın tavanı çöktü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yola savrulan araç parçaları itfaiye ekiplerince temizlenip yol suyla yıkanarak trafik yeniden açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA