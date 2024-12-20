Bursa Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği 1 kitap 1 yazar buluşmalarının bu kez konuğu Bursa’nın deneyimli gazetecisi, sürekli basın kartı sahibi Olay Gazetesi Yazarı İhsan Aydın oldu.BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar İhsan Aydın’ın amcası Memiş Aydın’ın İsmet İnönü ve ailesi ile Pembe Köşk’te yaşadığı 3 yılı anlatan “Paşa’nın Sofracısı” kitabı için Osmangazi Belediyesi söyleşi ve imza günü düzenledi.

Hasan Âli Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşi ve imza gününe Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Nergiz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve çok sayıda Osmangazilikitap sever katıldı.

Aydın, amcası Memiş Aydın’ın 14 yaşında, 17 yaşına kadar 3 yıl boyunca Pembe Köşk’te geçen İsmet İnönü ve ailesine dair pek çok ayrıntının bulunduğu İhsan Aydın’ın gerçek hikayelerden kaleme aldığı “Paşa’nın Sofracısı” kitabıdüzenlenen söyleşi ve imza gününde büyük ilgi gördü.

Düzenlenen imza günü ve söyleşide kitabın hikayesini anlatan İhsan Aydın, “Osmangazi Bursa’nın ve Türkiye’nin en büyük ilçelerinde bir tanesi Bursa’nın kalbi sayılan bir nokta Osmangazi Belediyesi, kitap, eğitim, gençlik, kadınlara ve dezavantajlı guruplara karşı çalışmalarını ilgiyle izliyoruz. Paşa’nın Sofracısının hikayesi aslında benim öz amcamın hikayesi, amcam şuanda 90 yaşlarında amcamın yarım asır önce biriktirdiği anıları gelecek kuşaklara taşıma adına görev üstlendik ve kitabımızı bastık iyide ilgi görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 numaralı ismi İsmet İnönü ve ailesinin yanında 3 yıl boyunca hizmet etmiş bir büyüğün o ailenin yakından tanıdığı özelliklerini bizde kitaba aktarmış olduk. Kitabı okuduğunuzda ve değerlendirdiğinizde İnönü ailesine dönük geçmişte ki ön yargıların bir kısmını ortadan kaldıracak anılar var bu bire bir birinci ağızdan kaleme alınmış hikayeler. İsmet İnönü’nün Türkiye’ye yaptığı hizmetlerin öneminin vurgulandığı bir kitap” dedi.