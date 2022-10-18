Manisa’nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.15 sıralarında Turgutlu-Kemalpaşa yolu üzerinde meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Turgutlu istikametine giden Cengiz K. (58) idaresindeki 35 PJF 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 45 TB 455 plakalı tırın dorsesine çarptı. Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Cengiz K., itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından sürücü, hayati tehlikesinin bulunması üzerine, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.