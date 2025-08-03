Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Belek turizm yolunda meydana geldi. Serhat Yazar’ın (19) kullandığı 42 AZC 997 plakalı motosiklet kavşakta "U" dönüşü yapan Niyazi Kellegöz’ün (50) kullandığı B YN 993 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ekipler yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Serhat Yazar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası Yazar’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri için ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpması ve kaza sonrası motosiklet sürücüsünün metrelerce yerde sürüklenmesi yer aldı.