Edirne’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Şükrüpaşa İlhami Ertem Caddesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idareindeki 22 DD 367 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ç.Y., yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı yaya Ç.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.