Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan geçiş hazırlığındaki otomobilin radyatör ve tampon boşluklarına zulalanan 17 kilo 572 gram esrar Bulgaristan sınır görevlilerince ele geçirildi.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye giden Bulgaristan vatandaşı D.M.’nin kullandığı araç gümrük memurlarınca detaylı incelemeye alındı. Otomobilin sökülen ön tampon, radyatörü ve arka tamponlarında toplam 15 paket içerisinde vakumlu kuru halde esrar bulundu. Saha reaksiyon testi uygulanması sonrası paketlerdeki maddenin toplam brüt ağırlığının 17 kilo 572 gram olduğu ve esrar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.