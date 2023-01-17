Karaman’da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaman’da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. yönetimindeki 42 BİN 05 plakalı otomobil, aynı istikamette seyretmekte olan Muharrem Arif Saygın’ın (15) kullandığı bisiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle bisikletli çocuk yaklaşık 50 metre ileri fırladı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Muharrem Arif Saygın, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra otomobil sürücüsü F.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.