Şanlıurfa’da otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesindeki Viranşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Umut Ç.’nin kullandığı 02 KD 845 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 72 DF 447 plakalı hafif ticari araca çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç da önündeki 34 GG 5511 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kazada kontrolden çıkıp diğer araçlara çarpan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Umut Ç., Azize Ç., Nivara Ç. ile Rüzgar F. Yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.