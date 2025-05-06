İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yağma, tehdit ve kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, otomatik silah, tabancalar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçede çeşitli yağma, silahla tehdit ve kurşunlama olaylarını gerçekleştiren şüphelilere ait adres belirlendi. Polis ekipleri tarafından 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, ’akrep’ olarak tabir edilen bir otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 318 fişek ve 45 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerden Ö.A.’nın (31) 18 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol kararıyla serbest kaldı.