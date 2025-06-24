Van’ın Çatak ilçesinde ot biçen Aziz Kıyat isimli vatandaş, kurdun saldırısına uğradı. Sırtından ve kolundan yaralanan Kıyat, hastanede tedavi altına alındı.

Çatak ilçesi Akçabuk Mahallesine bağlı Değirmen Mezrasında kendisine ait tarlada ot biçen Aziz Kıyat, tırpanını dövdüğü sırada bir kurdun saldırısına uğradı. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan Kıyat, "Tırpanımı dövdüğüm sırada bir kurt arkadan bana saldırdı. Sırtımdan ve kolumdan beni yaraladı. Bende hemen lime çekiç alrak kurdun kafasına vurmaya başladım. Kurt biraz uzaklaştıktan sonra tekrar bana saldırarak köye indi. Köyde de iki kadına daha saldıran kurt, ondan sonra uzaklaşmış" dedi.

Şuanda sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Kıyat, ileriki süreçte kolundan ameliyat olacağını söyledi.