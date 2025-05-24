Köşk Başçayır Ortaokulu ve İlkokul öğrencileri okul bahçesinin yerlerini ve duvarlarını çiçek ve çeşitli motif resimleriyle süsledi.

Köşk Başçayır Ortaokulu resim öğretmeni Berna Yılmaz ve öğrenciler tarafından Köşk İlkokulu ve Ortaokulu’nun duvarları rengarenk boyandı. Yağlı boya resimlerle okulun duvarı çiçek, kuş motifleriyle adeta yaşayan bir ormana benzetildi. Ayrıca boyama işleri haricinde okul ön duvarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon-Kocatepe’deki Büyük Taarruz resmi çizildi, okul önünde bulunan Atatürk büstü yenilendi ve okul dış duvar altlarına fayans döşendi.

Başçayır Ortaokulu Okul Müdürü Bahattin Akaydın çalışmalar sonrasında yaptığı açıklamada "Öğrencilerimiz ve okul öğretmenlerimiz ellerine fırça ve boya alarak okul bahçesinin duvarlarını çiçek bahçesi gibi süslediler. Hepsine teşekkür ediyorum. Okulumuz daha güzel oldu. Ayrıca bu yapılan çalışmalara katkı sağlayan, Başçayır Mahalle Muhtarımız Muzaffer Bölük’e ve Başçayır Okul Aile Birliği Başkanımız Ünal Görgülü’ye ayrı ayrı okulumuz adına teşekkürler ediyorum" ifadelerine yer verdi.