Muğla’nın Ortaca ilçesinde sazlık yakınındaki alanda başlayan yangın Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözlerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Ortaca Sarıgerme yolu üzerinde bulunan sazlık alanda dumanların yükselmesi üzerine 11 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Onman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile tarım arazisindeki yangın kontrol altına alınırken, bölgede itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.