Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan yavru geyik, ekiplerin dikkati sayesinde kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı toplu koruma ekipleri, ormanlık alanda gerçekleştirdikleri rutin koruma ve kontrol faaliyeti sırasında yaralı yavru geyiğe rastladı. Kayalık alandan düştüğü tahmin edilen ve yürümekte zorlandığı gözlemlenen geyik, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü’ne getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yavru geyik, daha kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı geyiğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.