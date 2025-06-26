Antalya Şehir Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen 60 yaşındaki H.K.’nin organları üç hastaya umut oldu.

Antalya Şehir Hastanesi’nde, 13 Haziran’da beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alınan 60 yaşındaki H.K. adlı erkek hastanın dün yapılan tetkiklerle beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi büyük bir fedakârlık göstererek organ bağışına onay verdi. Ailenin onayıyla yapılan bağış kapsamında, karaciğer ve iki böbrek Antalya bölgesinde uygun alıcılara nakledilmek üzere gönderildi.

"Ailesi büyük bir fedakârlık göstererek organ bağışına onay verdi"

Antalya Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hakkı Ergüden, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Haziran’ın 13’ünde yaygın beyin kanaması ile hastanemize başvuran 60 yaşındaki erkek bir hastamız vardı. Yoğun bakım süreci sonrası dün yapılan tetkiklerle beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi büyük bir fedakârlık göstererek organ bağışına onay verdi. Bu davranışlarından ötürü kendilerine hastanemiz adına minnettarız. Organ bağışı çok önemli bir konu. Bu sayede organ bekleyen hastalar yeniden hayata tutunuyor. Karaciğer ve iki böbrek bölgemizdeki hastalara umut olmak için yola çıktı. İnşallah sağlıklarına kavuşurlar."

Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Birimi’nin işlemleriyle gerçekleştirilen bağış sayesinde üç hastaya yeni bir yaşam umudu doğdu.