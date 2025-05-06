ORDU (İHA) – Ordu’nun Ünye ilçesindeki Şehit İsmail Ustaoğlu Ortaokulu öğrencileri, çevrelerinde karşılaştıkları sorunlara yönelik geliştirdikleri bilimsel çözümleri 12 projeyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda sergiledi.

29 öğrencinin 9 öğretmen rehberliğinde hazırladığı projeler, "Bilime İz Bırakıyoruz" sloganıyla okulda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı çerçevesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar, öğrencilerin çevrelerine dair gözlemledikleri sorunlara çözüm üretme amacıyla yaptığı çalışmaları içeriyor.

Şehit İsmail Ustaoğlu Ortaokulu Müdürü Selami Işgın yaptığı açıklamada, "Bilim fuarımızda 12 özgün projemiz yer alıyor. Projelerimizde 29 öğrencimiz ve 9 öğretmenimiz aktif olarak görev aldı. Bu etkinlik, öğrencilerimizin problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve çevrelerindeki sorunlara bilimsel çözümler geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyor. Çocuklarımızda bir kıvılcım oluşturarak onları bilimsel düşünceye yönlendirmek istiyoruz" dedi.

Proje Yürütücüsü Öğretmen Şefika Öztürk ise köy okulunda böyle bir organizasyon gerçekleştirmenin ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Köy okulunda görev yapıyoruz. Öğrencilerimizin TÜBİTAK projelerine katılması, hem akademik hem de sosyal gelişimleri açısından çok değerli. Bu süreçte öğrencilerimizle birlikte üretmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

Projelerde yer alan 8/A sınıfı öğrencisi Nisanur Kandan ise, "Projelerimizi deneyerek ve yaşayarak gerçekleştirdik. Bu sayede daha kalıcı bilgiler edindik. Yorulduk ama ortaya güzel işler çıktı" diye konuştu.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan ve İkizce İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Güneş’in de katılım gösterdiği fuar, projelerin gezilmesiyle sona erdi.