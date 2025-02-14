Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Amasya ve Denizli’de düzenlenen ve 37 kişinin gözaltına alındığı suç örgütü operasyonu, polis kamerasına yansıdı. Suç örgütünün çökertildiği operasyon, aksiyon filmlerini aratmadı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, silahlı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Samsun merkezli olarak İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, uyuşturucu madde ticareti, suçluyu kayırma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve kasten yaralama" gibi çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında 13 kilo 987 gram skunk, 22 ruhsatsız tabanca, bin 232 adet tabanca fişeği, 16 ruhsatsız tüfek, 2 balistik yelek, 1 kurusıkı tabanca, 27 kartuş, 1 kılıç, 1 kama, 60 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 195 bin 700 TL ve bin 350 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 kişi sabah saatlerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü’nden Samsun Adliyesine sevk edildi.

Operasyon polis kamerasında

Suç örgütü operasyonu polis kamerası tarafından anbean görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü’nden ekiplerin çıkışı, özel harekat polisleriyle birlikte adreslere baskın anı, şüphelilerin yakalanması, ele geçen suç aletleri ve malzemeler saniye saniye kameraya yansıdı. Ele geçen malzemeler ve zanlıların adliyeye sevk edilmesi ile operasyon görüntüleri sona eriyor.