Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi ’Sağlıklı Yaşam’ noktasında personellerini alanının uzmanlarıyla buluşturdu.

Onikişubat Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen seminerde, sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık hizmetleri ve toplumsal farkındalık konularına odaklanıldı. Sağlık alanındaki güncel başlıkların ele alındığı eğitim, personelin bilgi düzeyinin artırılması ve bilinçli hizmet üretimine katkı sağlama hedefiyle gerçekleştirildi.

Eğitim programı kapsamında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülsüm Kerkütlüoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin işleyişi ve sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı. Merkezlerin birey ve toplum sağlığı açısından oynadığı rol, örnek uygulamalarla aktarıldı.Eğitim sonunda katılımcılara yönelik soru-cevap bölümüyle program tamamlandı.

Onikişubat Belediyesinin farklı başlıklarda düzenlediği kurumsal eğitimlerin yıl boyunca periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.