Sivas Kızılırmak İlkokulu yanından bulunan Durak Baba isimli Allah dostunun mezarı görenleri hayrete düşürüyor. Mezarın bakım ve onarımını ise okul personelleri ve öğrenciler yapıyor.

Sivas’ta Kızılırmak İlkokulu’nun bitişiğinde bulunan Durak Baba isimli Allah dostunun mezarı vatandaşlar tarafından dikkat çekiyor ve sık sık ziyaret ediliyor. Durak Baba’nın Kars’tan Sivas’a göç eden bir aileye mensup olduğu ve dini ile bütün, Allah’ın emir ve yasaklarına riayet gösteren bir kişi olduğu biliniyor. Bir asrı geçkin süredir okul yanında bulunan mezarın bakım ve çevre düzenlenmesi ise okul personelleri ve ilkokul öğrencileri tarafından yapılıyor. Ellerine su ve bezleri alarak mezarın temizliğini yapan minikler teneffüslerde de mezarın başına gelerek dua ediyorlar. Mezarın bakım ve onarımını öğrenciler ve temizlik personelleri tarafından yapıldığını belirten Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, "Mezara bir yoldan giriş bir de okuldan olmak üzere iki giriş ve çıkış kapısı var. Kendi okul binamız gibi buradaki mezara bakıyoruz" diye konuştu.

"Burası okuldan ayırt etmediğimiz bir bölüm"

Mezarı okuldan ayırt etmeden bakım ve onarımlarını yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Sivas tarihi ve birçok devlete başkentlik yapmış bir şehir. Dolayısıyla tarihi meydanlarımız, camilerimiz ve mezarlarımız var. Bize düşen ise bunların bize aktarıldığı gibi geleceğe aktarmamızdır. Okulumuzun bahçesinde Durak Baba isimli bir Allah dostunun mezarı var. Çalışanlarımız mezarı okulun bir bölümüymüş gibi sahipleniyorlar temizliğini yapıyorlar. Öğrencilerimiz de yardım ediyor. Mezara dua okumaya gelen vatandaşlar mezarı temiz bulduklarını söylüyorlar. İnsanlar bize teşekkür ediyor bende mezarı temizleyen personelimize iletiyorum. Öğrenciler bahçede kitap okuyup oyun oynuyor. Burası okuldan ayırt etmediğimiz bir bölüm. Biz insanlar olarak bu tarihi eser sayılan anıtları bu tür şekilde yaklaşmalıyız. Ne kadar temiz kullanırsak geleceğe de o kadar güzel ve temiz bırakabiliriz. Okulun bahçesini nasıl bakımlarını yapıyorsak burası da okulumuzun arka bahçesi. Mezara bir yoldan giriş bir de okuldan olmak üzere iki giriş ve çıkış kapısı var. Kendi okul binamız gibi buradaki mezara bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mezara her zaman gelip dua ediyorum"

Mezarın bakımlarını yaptıklarını ve her gördüğünde de gelip dua ettiğini ifade eden 4. sınıf öğrencisi Yusuf Erdem, "Buradaki mezar okulumuzun hemen yanında bulunuyor. Mezara çiçek ekilip bakım yapılıyor. İyi ki burası böyle olmuş. Buradaki hizmetlilere ve okul müdürümüze teşekkür ederim. Buradaki mezarı suluyoruz, bakımını yapıyoruz ve çiçekler ekiyoruz. Mezara her zaman gelip dua ediyorum" diye konuştu.