Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen, Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Okulum Doğa, Materyalim Doğal" projesi, başarıyla tamamlandı.

Proje, Türkiye’nin farklı bölgelerinde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 25 sınıf öğretmenini Aydın’da buluşturdu. Katılımcıların, beş gün boyunca doğa temelli öğretim yaklaşımlarına dayalı atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri ve uygulamalı eğitimler ile mesleki gelişimlerini güçlendirmesi amaçlandı.

"Okulum Doğa, Materyalim Doğal" projesi, Aydın’da, Şahnalı İlkokulu, Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu, Kuşadası Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Bafa Gölü Tabiat Parkı gibi alanlarda uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, proje kapanışında yaptığı konuşmada, "Bu proje, klasik eğitim anlayışının ötesine geçerek doğayı sınıfla bütünleştiren örnek bir çalışma oldu. Katılımcı öğretmenlerimiz sadece bilgi değil; aynı zamanda yeni bir eğitim yaklaşımıyla memleketlerine dönüyorlar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öngördüğü vizyonla bire bir örtüşen bu proje, sahada gerçek karşılığını bulmuştur" dedi.

Proje sonunda katılımcı öğretmenlere katılım belgeleri İl Milli Müdürü Süleyman Ekici tarafından takdim edildi. Projeye ait atölye çıktı ve ürünlerinin önümüzdeki süreçte dijital bir platformda ve yayına dönüştürülerek paylaşılması planlanıyor.