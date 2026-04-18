Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik için mevlit okutuldu.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan 8 öğrencinin ise tedavisi sürüyor.

Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik için Onikişubat ilçesi Mağralı Taziye Evi'nde mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda Bayram Nabi Şişik için dualar edildi.

'Çok zeki ve çalışkan bir çocuktu'

Mevlit programının ardından gazetecilere konuşan baba İsmail Şişik, olayı duyar duymaz okula koştuklarını anlatarak, 'İlk öğrendiğimde okula gittik, çocuğumuzu aradık ancak hastanede bulduk. Benim yavrum hayatını kaybederek hastaneye giden ilk çocuktu. Allah rahmet eylesin. Hayal dünyası çok genişti. Çocukların öyle olur zaten. İlk önce vatanına milletine hayırlı bir evlat olmak için derslerinde çok iyi çalışıyordu. Futbol oynamayı seviyordu. 5 yaşındayken tekvandoya gönderdik. Sporla ilgiliydi, yüzmeyi biliyordu. Dolayısıyla çocukluğunu doya doya yaşadı diyemeyeceğim, yarım kaldı. Çok seviyorduk. Allah razı olsun. Allah verdi, Allah aldı. Biz muhakkak Allah'a döneceğiz. Yavrum şehit oldu. Canımızdı, ciğerimizdi. Artık bizim cennet kuşumuz' dedi.

'Gençlerimiz okuyarak daha iyi yerlere gelecek'

Baba Şişik, 'Öğretmenimizde bizim için çok değerliydi, kahraman bir öğretmen. Çocukların üstüne kapanmaya çalışmış. Allah razı olsun. Allah merhametiyle muamele eylesin. Şehitlik makamı yüce bir makam. Bunu dünya üzerinde Türkler bilir. Türkler bunu yaşar, Müslümanlar bilir, Müslümanlar bunu yaşar. Kafirler bilmez, bilmedikleri için halen saldırıyorlar. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da yaşayanların hepsi beklesin. Bu nesil yetişiyor, geliyor. Bilgisayar oyunlarıyla düğmeye basıp bizim gençlerimize kimse talimat vermeye kalkmasın. Bu da bir mesaj olarak dünyaya iletilsin. Saldırıda hayatını kaybeden çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi her zaman yaşatacağız inşallah. Savcılarımız görev başında, devletimiz görev başında, güveniyoruz. Allah razı olsun. Hepsine de görevlerinde başarılar diliyoruz. Türk milleti okuyarak, gençlerimiz okuyarak daha iyi yerlere gelecek. Bu ülke bizim ülkemiz. Biz lider bir ülkeyiz. Bu lider ülkeyi hak ettiği yere bu gençler getirecek. Allah'ın izniyle burada kimse engel olamayacaklar. Bu millet uyandı, artık ok yaydan çıktı. Türk milletini kimse tutamaz' ifadelerini kullandı.

Mevlit programınına Şişik ailesinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.