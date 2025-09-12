Kocaeli’de yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 10 okul, 59 şahıs ve 18 işyeri kontrol edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İzmit, Başiskele ve Derince ilçelerinde okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. 8-12 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 10 okul ve çevresi, 59 şahıs ile 18 umuma açık işyeri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Emniyet yetkilileri, öğrencilerin güvenli eğitim ortamını sağlamak amacıyla denetimlerin il genelinde kararlılıkla süreceğini bildirdi.