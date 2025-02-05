Mersin’de öğrenciler, jandarma ekiplerince ’Güvenli okul güvenli gelecek’ projesi kapsamında bilgilendiriliyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Genel Komutanlığının tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Mezitli ilçesinde bulunan Kuzucubelen İlkokulunu ziyaret etti.

’Güvenli okul güvenli gelecek projesi’ kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerle birlikte ’Tim Jandarma’ adlı çizgi film izlendi. Ayrıca jandarmanın görev ve yetkileri, suçtan korunma yöntemleri, kişisel güvenlik önlemleri ve akran zorbalığı konularında öğrenciler bilgilendirildi.

Öğrencilerin eğlendirici oyunlarına katılan jandarma personeli, onların sevincine ortak oldu.