Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bahar beklenirken kış şartları yeniden etkisini gösterdi. 20 Nisan'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde yağmur görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Özellikle yüksek rakımlı köyler yağan karla beyaza bürünürken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle köy yollarında yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı.

Refahiye'nin Orçul bölgesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, 'Bugün 20 Nisan, her yer kardan beyaza büründü. 10-15 santimetre kar var' dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanarak, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.