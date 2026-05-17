Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Üni Uçuş Günleri, 22 üniversiteden 610 havacılık tutkununu Fadıllı'da buluşturdu. Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bölgeyi gençler ve 'dijital göçebeler' için bir çekim merkezi haline getireceklerini müjdeledi.

Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu öğrencileriyle birlikte bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği 'Üni Uçuş Günleri', yoğun ilgi gördü. Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi'nde 15 Mayıs'ta başlayan etkinliklere, uçuş okullarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki 22 üniversiteden 610 havacılık tutkunu katıldı. Katılımcılar, iki gece boyunca etkinlik alanında kurdukları çadırlarda kamp yaparak doğanın ve gökyüzünün tadını çıkardı.

Etkinlik boyunca gökyüzü, kostümlü ve serbest uçuş gösterileriyle renklendi. Katılımcılar; HAVELSAN'ın paraşüt simülasyonu ve GUHEM'in sıcak hava balonu simülasyonu deneyimlerinin yanı sıra voleybol, badminton ve speedball turnuvalarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Kostümlü uçuş yarışmasında ilginç fikirler gökyüzüyle buluşurken, 'Badem' isimli köpeğin uçuş gösterisi etkinliğin ilgi çeken anlarından biri oldu.

Programın ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Vekili Berna Hacer Bilici, Başkan Yardımcıları Emre Karagöz ve Zerrin Güleş, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri, Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez ve çok sayıda katılımcı katıldı.

Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tesisin geliştirileceğini belirterek şunları söyledi;

'Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece memnunuz. Her şey gençler için. Mevcut tesisimizi daha da geliştireceğiz; seyir terasları ve yeni organizasyonlarla bu bölgeyi gençlerin her zaman gelip eğlenebileceği, kamp yapabileceği bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. Özellikle Ayvaini Mağarası'nın turizme kazandırılması için girişimlerimiz sürüyor. İçinde 4,5 kilometre boyunca botla gezilebilecek su yolu bulunan bu doğa harikasını herkes görmeli. Bölgedeki Ayvaköyü'nü 'Örnek Köy' ve aynı zamanda 'Dijital Köy' haline getiriyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinden bilgisayarıyla çalışan 'dijital göçebeler' için konaklamalı alanlar oluşturuyoruz. Ayrıca hemen karşımızdaki Gölyazı da dünyada görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor. Bir dahaki yıl geldiğinizde buraya teknelerle ulaşabileceğiniz bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım alanları bizim özel hassasiyet alanlarımız. Nilüfer Belediyesi'nde gençlerin taleplerine 'hayır' demek yasak.'

Konuşmaların ardından Başkan Şadi Özdemir, Bilici, Karagöz, Güleş ve Gülmez, yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödüllerini verdi.

Üni Uçuş Günleri kapsamında düzenlenen 'Kostümlü Uçuş Festivali'nde birinciliği, 'Satranç' kostümüyle yarışan Çukurova Üniversitesi Havacılık Topluluğu öğrencileri Arda Sonel ve Sıla Bozkurt kazandı.

Yarışmada ikinciliği 'Anka Kuşu' kostümüyle Pamukkale Üniversitesi Havacılık Topluluğu öğrencisi Mehmet Fidel Akso elde ederken, Bursa Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu öğrencileri Hamza Sener ve Cemil Abdulhalikov ise 'Viltrum Gezegeninden Omni-Man ve Invincible' kostümüyle üçüncü oldu. Yarışmaya katılan 'Badem' isimli köpek de madalya ile ödüllendirildi.

Voleybol turnuvasında ise İskenderun Üniversitesi Havacılık Topluluğu öğrencileri birinci, İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğu öğrencileri ikinci, Bursa Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu öğrencileri ise üçüncü sırada yer aldı. Etkinliğe katkılarından dolayı jüri üyeleri ile HAVELSAN temsilcilerine de plaket takdim edildi.

Gündüzleri uçuş ve spor etkinlikleriyle geçen organizasyon; gece ateş başı sohbetleri, Kırmızı Halı Defilesi, DJ performansları ile İlkay Özkara ve Blöf grubunun konserleriyle sona erdi.