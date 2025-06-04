Nilüfer Belediyesi tarafından açılışı yapılan Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi, 16 kişilik sınıflarla 176 kişilik kapasiteli kreş İhsaniye Mahallesi’nde hizmet verecek.

Nilüfer Belediyesi ilçeye kazandırdıkları 3’üncü kreş olan Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi İhsaniye Mahallesi’nde hizmet verecek.

16 kişilik sınıflardan oluşan 176 öğrenci kapasiteli gündüz bakımevinin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, bir önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve gündüz bakımevinin bağışçısı Ferhat Bakgör katıldı. Açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 4’üncü kreşin temelinin atıldığı müjdesini verdi.

Hedef 20’nin üzerine çıkmak

Nilüfer’in daha fazla kreşe ihtiyacı olduğunu belirlediklerini ve seçim vaadi olan 5 kreş hedefini 20’nin üzerine çıkarmayı söyleyen Özdemir, "Seçim kampanyası boyunca ‘5 yılda 5 mahallede 5 kreş’ diye sloganımız vardı. Fakat şunu gördük ki Nilüfer’in dengeleri ve Nilüfer’deki kadınların iş hayatında etkileri nedeniyle kreşler ve gündüz bakım evlerine çok fazla ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bu nedenle 5 yılda 5 kreş hedefimizi büyüttük. Bugün 3. kreşimizin açılışını yapıyoruz. 4. kreşimizin temelini attık. 5 ve 6. kreşlerimizin de projeleri hazır. Bizim hedefimiz 20’nin üzerine çıkmak" ifadelerini kullandı.

Hemşireden psikoloğa geniş kadroyla hizmet veriliyor

Kreşlerin geniş kadrolarla ilçedeki en iyi hizmeti verdiğini kaydeden Özdemir, "Bu bakımevlerinin birçok faydasını görüyoruz. Bunlardan en önemlisi kadın özgürlüğü sağlıyor. Hem çalışan kadın hem de ev hanımları için özgürlük olarak görüyoruz. Nilüfer’in en güzel bakımevleri gerçekten belediyemizin kreşleri. 16 kişilik sınıflar, 176 öğrenci kapasiteli, her sınıfta sınıf öğretmeni ve yardımcı öğretmen. Bunların yanında yabancı dil öğretmeni, resim öğretmeni, psikolog ve hemşireleriyle çok kalabalık bir kadroyla bakımevlerini destekliyoruz" dedi.