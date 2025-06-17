Nevşehir’de endüstriyel mutfak ekipmanları satışı yapan iş yerinde yangın çıktı.

Lale Sanayi Sitesi’nde mutfak ekipmanları satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına hızlı şekilde müdahale eden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin büyümesini önledi. Yangın, iş yerinde kimyasal madde olarak kullanılan tiner kutusuna ulaşmadan kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

İşletme sahibi Fevzi Bayram olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Dükkanı kapatalı 10 dakika olmuştu. Komşular arayarak yangını haber verdi. Nevşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Henüz yangının neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.