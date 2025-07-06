İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail’in mevcut barış çemberini hayal ettiğimizden daha büyük boyutlarda genişletme şansı var. İsrail ve Orta Doğu halklarına harika bir gelecek sunabiliriz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı konuşmada, "İsrail’in mevcut barış çemberini hayal ettiğimizden daha büyük boyutlarda genişletme şansı var. Orta Doğu’yu şimdiden tanınamayacak halde bir değişme uğrattık ve şimdi de İsrail ve Orta Doğu halklarına harika bir gelecek sunabiliriz. Müzakere heyetimiz Hamas ile dolaylı yollardan görüşmeler gerçekleştirmek için Katar’ın başkenti Doha’ya yola çıktı. Hamas’ın askeri imkanlarını ortadan kaldıracağız" dedi.

Netanyahu, 24 Haziran’da ateşkese varılan İsrail-İran Savaşı başlığına da değinerek, "Washington’a vardığımda 12 günlük mücadele sonunda İran’a karşı kazandığımız muazzam zaferimizde bize yardımcı olduğu için ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkürlerimi ileteceğim. Yıllardır İran hakkında ne yapacağımız ve onları yenip yenemeyeceğimiz düşüncesinden korkuyorduk. Pilotlarımız sadece İran değil, Lübnan üzerinde de uçtu. Orada da Hizbullah’ın yapabileceklerinden korkuyorduk" ifadelerini kullandı.

Netanyahu-Trump ikilisinin görüşmede İran’ın nükleer programı, Gazze Şeridi’ndeki savaş ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik İbrahim Anlaşması’nın genişletilmesi başlıklarına değinmesi bekleniyor. Yarın gerçekleşecek görüşme ile İsrailli Başbakan, Trump ile son 6 ayda 3’üncü kez görüşmüş olacak.

Protestocular Netanyahu’yu bekliyor

ABD’de ise İsrailli gurbetçiler ve solcu Yahudi gruplar, Netanyahu’nun gerçekleştireceği ziyarete karşı başkent Washington’da ve New York şehrinde protestolar düzenlemeyi planlıyor. Yarın, Beyaz Saray önünde bir araya gelerek Gazze’deki savaşın bitirilmesi ve esirlerin özgürlüklerine kavuşması çağrısında bulunacak protestocu gruplar ortak ağızdan yaptıkları açıklamada, "Netanyahu, Trump ile görüşmeye geldiği gün bizler de sesimizi yükselterek harekete geçilmesini isteyeceğiz. Gazze’deki kanlı savaşın son bulması, kalan rehinelerin özgürlüklerine kavuşması ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına destek olmak için bize katılın" ifadelerini kullandı.

New York şehrinde bir araya gelecek diğer protestocu grup ise şehirdeki İsrail konsolosluğunun önünde eylem düzenleyeceğini duyurdu.