Samsun’un Bafra ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin ve yaralı halde bulunan bir puhu kuşu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner hekimleri tarafından sağlığına kavuşturularak doğaya geri bırakıldı.

Bafra Milli Park Şefliği ekipleri tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yer alan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesine getirilen puhu kuşunun, yapılan klinik ve radyolojik muayenelerinde sağ kanadında kırık tespit edildi. Nesli tehlike altında olan ve gececil yaşam süren bu özel tür için hemen tedavi süreci başlatıldı.

Belediyeye ait uzman veteriner hekimlerce gerçekleştirilen cerrahi müdahale ve bandaj uygulamaları sonrasında kuş, titizlikle yürütülen rehabilitasyon sürecine alındı. Yaklaşık 3,5 ay süren bakım ve iyileşme süreci boyunca puhu kuşunun doğal davranışları gözlemlenerek sağlığına kavuşması için her detay düşünüldü. Tedavi sürecini başarıyla tamamlayan puhu kuşu, yeniden uçma becerisini kazandıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.