Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

2 bin 250 rakım zirve yüksekliğiyle dünyanın ikinci büyük krateri olan Nemrut Krater Gölü’nün yer aldığı Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla her mevsim ziyaretçilerini cezp etmeye devam ediyor. Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’nda meydana gelen ayı saldırıları ve ayıların beslenme alışkanlıklarının bozulması nedeniyle 31 Ekim 2024 tarihinden itibaren kış sezonu boyunca kalderanın iç kısmına inişi yasaklamıştı. Yasağa rağmen, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları Nemrut Kalderası’na olan ilgilerini sürdürüyor. Bölgenin doğal güzelliklerine hayran kalan doğaseverler, zirveye çıkarak kalderanın muhteşem manzarasını seyretmenin keyfini yaşıyor. Tatvan ilçesi ile Van Gölü’nün panoramik görüntüsünü de aynı noktadan görebilen ziyaretçiler, doğanın sunduğu bu görsel şöleni fotoğraflamayı da ihmal etmiyor.

Nemrut Kalderası, her mevsim farklı bir güzellik sunmasıyla biliniyor. İlkbaharda bin bir çeşit çiçekle renklenen kaldera, yazın serinliğiyle sonbaharda ise sararan yapraklarla ve kışın ise karla kaplı zirveleriyle ziyaretçilerini mest ediyor. UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na aday gösterilen bölge, bilimsel ve turistik açıdan da büyük önem taşıyor.

Doğallığı ile güzel manzaralar sunan Nemrut Kalderası’ndaki yasağın gerekli tedbirlerin alınarak kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, "Nemrut’u çok özledik, içeri giremiyoruz ama zirveden de olsa bu güzelliği görmek yetiyor" ifadelerini kullandı.