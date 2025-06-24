Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; beraberinde daire müdürleri ve muhtarlar ile birlikte Kurtuluş ve Aydoğdu Mahallelerinde saha incelemesi yaptı.

Nazilli’nin uzun yıllardır hizmet alamayan ve ulaşımın her geçen gün giderek zorlaştığı Kurtuluş ve Aydoğdu Mahallelerinde çalışmaların kısa sürede başlayacağını ifade eden Başkan Tetik, hazırlanan program çerçevesinde ana arterler başta olmak üzere tüm yolların bir bir yenileceğini dile getirdi.

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Musa Karakuş ve Aydoğdu Mahalle Muhtarı Ümit Öncü ile birlikte sokakları tek tek gezerek kullanım ömrünü tamamlayan noktaları inceleyen Başkan Tetik; "Nazillimizde daha önce hiç yolu olmayan noktalardan başlayarak şehrimizin tamamına yayılan bir hizmet ağı ile çalışmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz uzun yıllardır hiç hizmet alamamış sokaklarımız. Şirinevler Mahallemizde yürüttüğümüz çalışmaların benzerini aynı şekilde Kurtuluş ve Aydoğdu Mahallerimizde de gerçekleştireceğiz. Bu alanlarda bazı sokakları parke taşı ile bazılarını da tamir ederek yeniden Nazillimize kazandırdığımız asfalt makinelerimiz yenileyeceğiz. Halkımız sabırlı olsun. Bizim dönemimizde Nazillimizde hizmet almayan tek bir mahalle kalmayacak" dedi.