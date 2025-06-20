Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı düzenlenen karne törenleri ile son buldu. İlçedeki 30 bine yakın öğrenci karnesine kavuştu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’ın Nazilli ilçesinde de 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi sona erdi. İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 450 öğretmen ve 30 bin öğrenci karne heyecanı yaşayarak yaz tatiline ’merhaba’ dedi. Karne töreni, kırsal Hasköy Mahallesi’nde bulunan Hasköy İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Müdür İsmail Şimşek, yaptığı konuşmada, "2024-2025 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamış olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu süreçte akademik başarıdan sosyal gelişime, kültürel etkinliklerden değerler eğitimine kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. Çocuklarımızı sadece bilgiyle değil, sevgiyle, emekle ve inançla büyüttük. Bu çalışmaların meyvelerini, il, bölge ve ülke düzeyindeki yapılan yarışmalarda kazandığımız derecelerle elde ettik. TEKNOFEST Türkiye birinciliği ile TÜBİTAK Türkiye üçüncülüğü bunların başında geliyor. Bursluluk sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencimiz yanında, geçen Pazar günü yapılan LGS sınavına giren öğrencilerimizden de güzel dereceler beklemekteyiz. Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projelerinin yanında, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirdiğimiz 14 projemizle, ilçemizi eğitimde örnek bir konuma taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. ’Geleceğe Kulaç Atıyorum’ projesinden ’Nazilli Matematik Olimpiyatları’na, ’Zeka Oyunları’ndan ’Kardeş Okul’ uygulamasına kadar pek çok değerli çalışmayla öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekledik. Ayrıca ’Şehitlerin İzinde’, ’Sıfır Atık’, ’Bilim Söyleşileri’ ve ’Kültür-Sanat Festivalleri’ gibi projelerimizle hem milli değerlerimizi yaşattık hem de bilimi, sanatı ve çevre bilincini genç nesillerimize kazandırdık. Nazilli artık yalnızca bir ilçe adı değil, eğitimde yükselen bir değer, örnek bir vizyonun adıdır. Hep birlikte daha güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Bu eğitim yolculuğunda, özveriyle çalışan öğretmenlerimize, fedakar velilerimize ve bizlere güvenen tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrencilerimiz, sizler bizim en kıymetli hazinelerimizsiniz. Her birinizin içinde parlayan bir yıldız var. Tatilde bol bol okuyun, dinlenin, sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirin. Ayrıca, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, toplum olarak büyük hassasiyet göstermemiz gereken orman yangınları konusunda da öğrencilerimizi ve velilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Doğamızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili diliyorum" dedi.

Müdür Şimşek’in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan zeybek gösterileri sergilendi. Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Son olarak sınıflara giren protokol üyeleri çocuklara karnelerini verdi.

Törene, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.