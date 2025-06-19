Türkiye’nin sağlık alanında köklü firmaları arasında yer alan Si-Ser işitme Cihazları, Aydın’da ‘İşitme Bilinci ve Sağlığı’ paneli ile farkındalık oluşturacak.

Türkiye Emekliler Derneği ile ortaklaşa düzenlenecek olan panel Nazilli’de gerçekleştirilecek. Alanında uzman isimlerin katılacağı panele Nazilli’de yaşayan emeklilerin yanı sıra kulak sağlığına önem veren herkes davet edildi.

Program, Cuma günü saat 14.00’de

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Nazilli Şubesi, Si-Ser İşitme Cihazları ile üyelerinin sağlığına yönelik anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Dernek, Si-Ser İşitme Cihazları ile birlikte ‘İşitme Bilinci ve sağlığı’ temalı bir bilgilendirme paneli düzenleyecek. 20 Haziran Cuma günü saat 14.00-16.00 arasında Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek programa alanında uzman hekimler konuşmacı olarak katılacak. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Tuna Kenar, Odyolog Dr. Gül Acur ve Burçin Badak, katılımcılara işitme sağlığı hakkında önemli bilgiler aktaracak.

"İşitme sağlığına dikkat çekeceğiz"

Programa katılımın ücretsiz olduğunu vurgulayan TÜED Nazilli Şube Başkanı Orhan Oruç, tüm üyeleri etkinliğe davet ederek: "Sağlıklı bir yaşam için farkındalık şart. Bu programla üyelerimizin işitme konusundaki bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz. İşitme sağlığına önem veren herkesi etkinliğe bekliyoruz" dedi.

Başkan Tetik’den destek

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik’in destekleriyle, Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şube Başkanı Orhan Oruç, Si-Ser İşitme Cihazları Aydın-Denizli Bölge Müdürü Kerim Kangöz ve Pazarlama Sorumlusu Doğan Sarıcan’ın öncülüğünde organize edilen programda; Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, Odyolog Burçin Badak ve Odyometrist Gül Acur, işitme sağlığına yönelik bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Alanında uzman konuşmacıların katkılarıyla gerçekleşecek olan program, bireylerin işitme sağlığı hakkında bilinçlenmesini ve erken teşhisin önemini vurgulayacak.

Ücretsiz duyma testi yapılacak

Etkinlik kapsamında Si-Ser İşitme Cihazları tarafından tüm katılımcılara yönelik ücretsiz işitme testi hizmeti de sunulacak. Bu hizmet ile fiziksel ölçümler yapılarak, işitme kaybı seviyesi tespit edilip erken farkındalık oluşturulması hedefleniyor.