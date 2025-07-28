Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ederken, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek Nazilli Fen Lisesi’nde başlayan kursları ziyaret etti.

Öğrencilerle sınıflarda bir süre sohbet eden Şimşek, kursların genel işleyişi hakkında okul yöneticileri ve öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerin akademik gelişimine katkı sunmayı hedefleyen DYK kurslarının verimliliğine dikkat çeken Şimşek, yaz dönemini verimli geçirmek isteyen öğrencilere başarılar diledi. Ziyaretin sonunda öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Şimşek, eğitim faaliyetlerinin yerinde takibini sürdüreceklerini ifade etti.