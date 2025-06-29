Nazilli Belediyesi ekipleri, İsabeyli Mahallesi’nde çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek verdi.

İsabeyli Mahallesi’nde çıkan yangın, belediye ekipleri ve itfaiyenin koordineli çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Nazilli Belediye Başkanı Op. Dr. Ertuğrul Tetik yaptığı açıklamada, "Belediyemiz tüm imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Bu üzücü olay, yaz aylarında artan yangın riskine karşı daha dikkatli ve tedbirli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Başkan Tetik, özellikle yaz aylarında yangın riskine karşı vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli incelemeler devam ederken, Nazilli Belediyesi ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.