Mersin’in Mut ilçesinde, orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler kapsamında denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanların korunmasına yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Dağpazarı Toplu Koruma Ekibi tarafından gece saatlerinde yapılan kontrollerde herhangi bir usulsüz duruma rastlanmadı. Ekipler, vatandaşlara olası yangın risklerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan Göksu, Göğden ve Karacaoğlan Orman İşletme Şeflikleri tarafından, Sarıkavak ve Beşçatal mevkilerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte önleme aramaları gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Vatandaşlara orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmaları için bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı. Ekipler, bölgede hem güvenlik hem de bilinçlendirme faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.