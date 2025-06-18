Kayseri’de şasi numarası değiştirilen otomobilleri 3. şahıslara sattıkları iddiasıyla sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamasıyla 5 kişinin yargılandığı davada, mahkeme heyeti duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan galerici M.T. hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Şasi numarası değiştirilen otomobilleri sattıkları iddiasıyla Ö.K., O.K., B.K., M.M. ve A.A.’nın yargılandığı dava, Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklar, Ö.K., imam nikahlı eşi M.M., A.A. ve şikayetçiler katıldı. Duruşmada savunma yapan M.M. tutuklu sanık Ö.K.’nin imam nikahlı eşi olduğunu belirterek, Ö.K.’ye araç alım satımı için vekalet verdiğini ve change işlemiyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Eşi Ö.K.’nin cezaevinde olduğu dönemde polislerin evde yaptığı aramada evde bulunan plakalarla ilgili de bilgisinin olmadığını belirten M.M., suçsuz olduğunu dile getirdi.

Duruşma salonunda müşteki olarak bulunan M.T. isimli galerici müştekileri tanımadığını, sanık Ö.K. ve B.K.’yi sigortacılık yaptığı dönemden tanıdığını ve sattığı bir araçla ilgili change işleminin olduğu yönünde bir şikayet geldiğinde kendilerine dava açacaklarını söylediklerini ayrıca kendilerinin de mağdur olmamak için M.M.’ye karşı dava açtıklarını söyledi. M.T. söz konusu olayda zararının olmadığını ifade ederek, "Şikayetçi değilim" dedi.

N.K. isimli kadın şikayetçi ise 2019 yılının kasım ayında M.T.’den 68 bin TL’ye bir otomobil aldıklarını, noter işleminin ardından aracın ruhsatta yazan renginin farklı görünmesi nedeniyle M.T.’ye gittiklerini söyledi. M.T.’nin kendilerini bir oto boyacısına yönlendirdiğini ve oto boyacısından aldıkları bir yazı ile araç muayene istasyonuna gittiklerini ve değişikliği ruhsata işlettiklerini, bu işlemleri M.T.’nin yönlendirmesi ile yaptıklarını ve masrafları da M.T.’nin ödediğini ifade etti. N.K., 77 gün sonra polisin araçta change işlemi yapıldığını belirterek aracı aldığını söyledi. M.T.’nin kendilerine ödeme yapmadığını ve dava yoluna gitmelerini söylediğini ifade eden N.K., zararının karşılanmadığını ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Y.G. isimli müşteki de 5 yıldır mağdur olduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

M.T.’nin avukatı şikayetçi olmadıklarını belirterek duruşmalarda vareste tutulmak istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan M.T. hakkında da nitelikli dolandırıcılıktan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına ve iddianamenin düzenlenmesi durumunda da dosyaların birleştirilmesine hükmetti.