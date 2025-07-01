Muş’ta 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eski Erzurum Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve zabıta ekipleri, yangına 12 araç ve 50 personelle kısa sürede müdahale etti. Yoğun çabayla alevlerin çevredeki yapılara sıçraması önlenirken, yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.